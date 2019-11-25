Медведев отправил в отставку гендиректора "Российского экологического оператора"
13:00 25.11.2019 Источник: Интерфакс
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
"Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" Буцаева Дениса Петровича", - говорится в распоряжении премьер-министра, опубликованном на сайте правительства РФ.
Газета "Ведомости" сообщила в понедельник, что новым гендиректором экологического оператора может стать бывший глава Минстроя Михаил Мень.
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