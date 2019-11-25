Инициативу о расширении границ самообороны должны сначала проработать эксперты - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция относительно возможности расширения границ допустимой самообороны в РФ будет формироваться после проработки этого вопроса экспертами. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка и потом уже будет формироваться какая-то позиция", - сказал представитель Кремля.