Инициативу о расширении границ самообороны должны сначала проработать эксперты - Песков
13:05 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиция относительно возможности расширения границ допустимой самообороны в РФ будет формироваться после проработки этого вопроса экспертами. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
"Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка и потом уже будет формироваться какая-то позиция", - сказал представитель Кремля.
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