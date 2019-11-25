Обязанность росгвардейцев представляться не коснется массовых мероприятий - Хинштейн
14:00 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обязанность сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам будет предусмотрена только в определенных ситуациях и не коснется массовых мероприятий. Об этом сообщил в понедельник ТАСС автор соответствующего законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, до избрания в нижнюю палату занимавший пост советника директора Росгвардии.
"Очевидно, что стоящие в три шеренги омоновцы на массовом мероприятии не нуждаются в подтверждении их полномочий; сомнений в принадлежности к ведомству, полагаю, ни у кого не возникает", - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос. "Что же касается их идентификации на предмет какого-либо последующего правового разбирательства, то эта проблема решается уже изданным в Росгвардии приказом об установлении личного жетона, у которых будут номера", - пояснил он.
"Законопроект направлен на то, чтобы подтверждать полномочия сотрудников, чтобы гражданин был твердо уверен, что перед ним находится именно представитель власти, и его требования законны и подлежат исполнению", - подчеркнул Хинштейн. В частности, "когда росгвардеец исполняет функции по сути полицейского, служащего именно в МВД [потому что он ведь тоже сотрудник, имеющий звание полиции], тогда он должен представляться, если сам обращается к гражданину", - уточнил он.
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