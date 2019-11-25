В школе в Нижегородской области газом отравились более 40 человек
13:32 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сорок три ребенка и один взрослый госпитализированы в результате отравления газом в школе Нижегородской области, сообщили ТАСС в центральной районной больнице Вадского района региона.
"В больницу доставлены 43 ребенка и один взрослый", - сказал собеседник агентства.
Причиной отравления детей в Вадской средней школе в Нижегородской области стал выброс одоранта - примеси к газу для придания ему запаха - с газораспределительной станции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, причиной [отравления] стал выброс одоранта с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы", - сказал источник.
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