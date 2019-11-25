В школе в Нижегородской области газом отравились более 40 человек

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сорок три ребенка и один взрослый госпитализированы в результате отравления газом в школе Нижегородской области, сообщили ТАСС в центральной районной больнице Вадского района региона.

"В больницу доставлены 43 ребенка и один взрослый", - сказал собеседник агентства.

Причиной отравления детей в Вадской средней школе в Нижегородской области стал выброс одоранта - примеси к газу для придания ему запаха - с газораспределительной станции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, причиной [отравления] стал выброс одоранта с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы", - сказал источник.