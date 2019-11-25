Почти 7% ВИЧ-инфицированных в РФ находятся в местах лишения свободы

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 58 тыс. ВИЧ- инфицированных в России, что составляет почти 7% от общего числа таких россиян, находятся в местах лишения свободы. Об этом сообщил в понедельник начальник управлении организации медико-санитарного обеспечения ФСИН Александр Приклонский.

"Проблема ВИЧ-инфекции для Федеральной службы исполнения и наказания очень актуальна. На сегодняшний день в местах лишения свободы находится 58 тыс. человек. Это 11% от общей численности лиц в местах лишения свободы, и около 7% от общей численности ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации", - сказал он на V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД.

Приклонский добавил, что за последние годы наблюдается снижение числа ВИЧ-инфицированных в местах лишения свободы. "У нас около трех лет назад их было около 64 тыс., то сейчас 58 тыс.", - сказал он. По его словам, также снижается показатель смертности, что связано с ранним выявлением и адекватным лечением.