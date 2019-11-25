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Грабители проникли в сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, ущерб оценивается

14:32 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Злоумышленники в ночь на понедельник проникли в известную сокровищницу "Зеленый свод" в германском Дрездене, где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро. Об этом сообщил корр. ТАСС представитель местной полиции.

"На данный момент мы можем лишь подтвердить, что в сокровищницу проникли грабители. Что именно они украли и каков ущерб, сказать пока мы не можем. На месте до сих работают оперативники. В течение дня будет пресс- конференция, на которой расскажут подробности", - сказал собеседник агентства.

"Зеленый свод" - один из самых известных музеев Дрездена. Ежегодно его посещают около 500 тысяч человек.

Таблоид "Бильд" без указания источника пишет, что ущерб может составить "миллиард евро". По данным издания, преступники украли украшения и драгоценные камни. На сайте музея указывается, что Дрезденский замок-резиденция, где размещен "Зеленый свод", закрыт для посещения "по организационным причинам".

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