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Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске "Силы Сибири" посредством телемоста

15:12 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телемост по запуску газопровода "Сила Сибири", в котором примут участие лидеры РФ и КНР - Владимир Путин и Си Цзиньпин, предположительно состоится 2 декабря и будет включать в себя минимум три точки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа, - сказал Песков. - Предположительно 2 декабря". Представитель Кремля пообещал проинформировать СМИ, если будут какие-то подвижки по срокам. Он уточнил, что не планируется личная встреча лидеров РФ и КНР, запуск газопровода пройдет посредством телемоста, который будет организован между "минимум тремя точками".

Источники ТАСС сообщали, что "Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря.

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