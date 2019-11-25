Аварию на газораспределительной станции в Нижегородской области не подтвердили в "Газпроме"
15:32 25.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Газпроме не подтвердили аварию на газораспределительной станции в Нижегородской области. Сейчас идёт проверка.
Об этом «Говорит Москва» сообщила исполняющая обязанности начальника службы по связям с общественностью и СМИ Татьяна Любавина.
«У нашей системы автоматики не зафиксированы никакие сбои в работе оборудования. Сменный инженер подтвердил, что у него всё спокойно. Сейчас у нас выехала группа реагирования в 13:02, в 13:40 они будут на месте, будут разбираться в ситуации. По предварительной информации, рядом горит какая-то свалка, но это тоже недостоверная информация. Информацию о том, что произошла утечка, дал замглавы администрации района Романов, который в настоящее время отказывается от своих слов».
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 44 человека были госпитализированы из-за отравления газом, 41 из них — дети. По предварительным данным «Интерфакса», произошёл выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от Вадской районной школы.
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