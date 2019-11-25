Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать физическое лицо иностранным агентом

16:00 Источник: Эхо Москвы

Совет Федерации одобрил закон, который дает возможность признавать физическое лицо иностранным агентом. В поддержку закона высказалась спикер палаты Валентина Матвиенко. По ее мнению, приняв этот закон Россия сможет реализовывать зеркальные меры в ответ на действия, которые применяются к российским СМИ за рубежом.

Матвиенко поручила сенаторам мониторить исполнение закона и допустила, что в будущем в него могут быть внесены поправки. Эхо Москвы