В Британии водитель грузовика с мигрантами признал себя виновным в их гибели
16:12 25.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Водитель грузовика с 39 мигрантами признал себя виновным в их гибели. 25-летнему Морису Робинсону предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и заговоре с целью торговли людьми. Об этом сообщает BBC.
23 октября полиция английского графства Эссекс обнаружила 39 тел погибших в грузовике, который прибыл из Бельгии. Изначально погибших называли гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они вьетнамцы. Среди них было 8 женщин и два 15-летних подростка. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:12 25.11.2019
- В Госдуме предложили узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли
- 17:00 25.11.2019
- В Кейптауне стартовали совместные военно-морские учения кораблей России, ЮАР и Китая
- 16:32 25.11.2019
- В 2019 году российское гражданство получили 285 тысяч человек
- 16:29 25.11.2019
- На ближайшие две недели проезд на электричках по МЦД будет бесплатным
- 16:00 25.11.2019
- Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать физическое лицо иностранным агентом
- 15:32 25.11.2019
- Аварию на газораспределительной станции в Нижегородской области не подтвердили в "Газпроме"
- 15:12 25.11.2019
- Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске "Силы Сибири" посредством телемоста
- 15:00 25.11.2019
- Приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве
- 14:57 25.11.2019
- Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы
- 14:32 25.11.2019
- Грабители проникли в сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, ущерб оценивается
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать