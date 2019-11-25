В Британии водитель грузовика с мигрантами признал себя виновным в их гибели

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Водитель грузовика с 39 мигрантами признал себя виновным в их гибели. 25-летнему Морису Робинсону предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и заговоре с целью торговли людьми. Об этом сообщает BBC.

23 октября полиция английского графства Эссекс обнаружила 39 тел погибших в грузовике, который прибыл из Бельгии. Изначально погибших называли гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они вьетнамцы. Среди них было 8 женщин и два 15-летних подростка. Говорит Москва

