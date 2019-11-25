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В 2019 году российское гражданство получили 285 тысяч человек

16:32 25.11.2019 Источник: Эхо Москвы

С начала этого года российское гражданство получили 285 тысяч человек. 146 тысяч из них украинцы, преимущественно жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Это данные МВД.

Кроме того, российские паспорта чаще других получали выходцы из Казахстана и Таджикистана.  Эхо Москвы

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