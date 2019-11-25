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В Кейптауне стартовали совместные военно-морские учения кораблей России, ЮАР и Китая

17:00 25.11.2019 Источник: Интерфакс

Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" принял участие в открытии первых совместных военно-морских учений кораблей России, ЮАР и Китая "Mosi", сообщает в понедельник пресс-служба Северного флота (СФ).

"Десять представителей экипажа ракетного крейсера "Маршал Устинов" приняли участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на китайском фрегате УРО "Вэйфан" в ознаменование начала совместного Российско-Китайско-Южноафриканского военно-морского учения", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, на первом этапе учений, который продлится с понедельника по среду, моряки трех стран займутся подготовкой кораблей к маневрам и совместной штабной работой по проработке отдельных элементов учений.

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