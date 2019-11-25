В Кейптауне стартовали совместные военно-морские учения кораблей России, ЮАР и Китая
17:00 25.11.2019 Источник: Интерфакс
Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" принял участие в открытии первых совместных военно-морских учений кораблей России, ЮАР и Китая "Mosi", сообщает в понедельник пресс-служба Северного флота (СФ).
"Десять представителей экипажа ракетного крейсера "Маршал Устинов" приняли участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на китайском фрегате УРО "Вэйфан" в ознаменование начала совместного Российско-Китайско-Южноафриканского военно-морского учения", - говорится в сообщении.
По данным штаба флота, на первом этапе учений, который продлится с понедельника по среду, моряки трех стран займутся подготовкой кораблей к маневрам и совместной штабной работой по проработке отдельных элементов учений.
НОВОСТИ
- 17:12 25.11.2019
- В Госдуме предложили узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли
- 16:32 25.11.2019
- В 2019 году российское гражданство получили 285 тысяч человек
- 16:29 25.11.2019
- На ближайшие две недели проезд на электричках по МЦД будет бесплатным
- 16:12 25.11.2019
- В Британии водитель грузовика с мигрантами признал себя виновным в их гибели
- 16:00 25.11.2019
- Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать физическое лицо иностранным агентом
- 15:32 25.11.2019
- Аварию на газораспределительной станции в Нижегородской области не подтвердили в "Газпроме"
- 15:12 25.11.2019
- Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске "Силы Сибири" посредством телемоста
- 15:00 25.11.2019
- Приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве
- 14:57 25.11.2019
- Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы
- 14:32 25.11.2019
- Грабители проникли в сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, ущерб оценивается
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать