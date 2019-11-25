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В Госдуме предложили узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли

17:12 25.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Милонов предложил узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли. По словам депутата Госдумы, необходимо чётко прописать, каким образом питомцев будут защищать.

«Нередки случаи, когда бабушка умерла, а её домашнее животное просто выгнали на улицу или пристрелили. Такого быть не должно», — заявил парламентарий.

Виталий Милонов отметил, что кошки и собаки — это «не шкаф и не чемодан, который может полгода ждать наследников». «Животные сразу нуждаются в том, чтобы найти новый дом», — добавил депутат.  Говорит Москва

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