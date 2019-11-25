Подписание транзитного контракта с "Газпромом" является приоритетом для Украины - министр энергетики

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал подписание контракта на транзит газа с "Газпромом" до конца 2019 года абсолютным приоритетом для Украины.

"Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку [газа]", - заявил он в понедельник на пресс-конференции в Вышгороде Киевской области.



Тем не менее, Оржель назвал недопустимым отказ Украины от судебных разбирательств с российским "Газпромом" и подписание краткосрочного контракта на транзит.

"Недопустимыми являются условия, которые мы получили в прошлый понедельник от "Газпрома" об отказе от всех арбитражей и подписании контракта на год", - заявил он в понедельник на пресс-конференции в Вышгороде Киевской области.