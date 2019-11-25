Стало известно, когда британский парламент возобновит свою работу
18:26 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа парламента Великобритании будет возобновлена 17 декабря после проведения досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте британского правительства.
Парламент был распущен 6 ноября для проведения избирательной кампании перед выборами, которые состоятся 12 декабря (их результаты станут известны на следующий день). Как в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал глава британского правительства Борис Джонсон, если Консервативная партия останется у власти, он намерен сразу же после возобновления работы парламента поставить на голосование законопроект об осуществлении Brexit в соответствии с условиями достигнутой им сделки с Брюсселем.
В случае победы консерваторов, церемония официального открытия парламента, в ходе которой тронную речь произнесет Ее Величество Елизавета II, состоится 19 декабря. Если же по итогам выборов власть в стране сменится, то тронная речь, в которой новое правительство объявляет свою программу, будет перенесена на январь.
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