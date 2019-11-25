0
0
0
НОВОСТИ

Стало известно, когда британский парламент возобновит свою работу

18:26 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа парламента Великобритании будет возобновлена 17 декабря после проведения досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте британского правительства.

Парламент был распущен 6 ноября для проведения избирательной кампании перед выборами, которые состоятся 12 декабря (их результаты станут известны на следующий день). Как в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал глава британского правительства Борис Джонсон, если Консервативная партия останется у власти, он намерен сразу же после возобновления работы парламента поставить на голосование законопроект об осуществлении Brexit в соответствии с условиями достигнутой им сделки с Брюсселем.

В случае победы консерваторов, церемония официального открытия парламента, в ходе которой тронную речь произнесет Ее Величество Елизавета II, состоится 19 декабря. Если же по итогам выборов власть в стране сменится, то тронная речь, в которой новое правительство объявляет свою программу, будет перенесена на январь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 25.11.2019
Подписание транзитного контракта с "Газпромом" является приоритетом для Украины - министр энергетики
0
142
17:12 25.11.2019
В Госдуме предложили узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли
0
159
17:00 25.11.2019
В Кейптауне стартовали совместные военно-морские учения кораблей России, ЮАР и Китая
0
177
16:32 25.11.2019
В 2019 году российское гражданство получили 285 тысяч человек
0
232
16:29 25.11.2019
На ближайшие две недели проезд на электричках по МЦД будет бесплатным
0
181
16:12 25.11.2019
В Британии водитель грузовика с мигрантами признал себя виновным в их гибели
0
206
16:00 25.11.2019
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать физическое лицо иностранным агентом
0
237
15:32 25.11.2019
Аварию на газораспределительной станции в Нижегородской области не подтвердили в "Газпроме"
0
252
15:12 25.11.2019
Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске "Силы Сибири" посредством телемоста
0
292
15:00 25.11.2019
Приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве
0
344

Возврат к списку