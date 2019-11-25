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НОВОСТИ

Путин проведет ряд совещаний по развитию ОПК

19:09 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время проведет традиционную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и военного строительства. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планируется", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли президент в ближайшее время по сложившейся традиции встретиться с руководством Минобороны и ведущих оборонных предприятий.

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