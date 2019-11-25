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Зеленский пообщал, что Россия вернет Украине "недостающее" на катерах оборудование

19:45 25.11.2019 Источник: Интерфакс

Украина после анализа состояния трех возвращённых военных судов обратится к РФ с требованием вернуть отсутствующее на них имущество, заявил президент Владимир Зеленский.

"Да, не все там хорошо, некоторого оборудования нет. Но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет. И, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернёт. А во-вторых, в любом случае, через три месяца наши военные катера будут готовы", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам "об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю", записанном во время пешей прогулки по улицам Киева.

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