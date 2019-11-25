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Лукашенко рассказал, на что белорусская оппозиция тратит деньги Запада

20:05 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция, которую, по его информации, финансируют американцы и немцы, тратит деньги на особняки и автомобили. Такое мнение он высказал на встрече в понедельник с главами МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пеккой Хаависто, сообщает президентская пресс-служба.

"Я говорю: вы им не давайте деньги. Они (страны Запада - здесь и далее прим. ТАСС) дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут, мы их все видим, то, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они (деньги для оппозиции) идут, - сказал Лукашенко. - Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют".

"Хорошо они живут," - добавил президент, усомнившись, что представители белорусской оппозиции вообще стремятся попасть во властные структуры. По словам Лукашенко, на переговорах главы шведского и финского МИД поинтересовались, почему среди прошедших в парламент депутатов не было "прозападных оппозиционеров". "Не во мне причина, - сказал Лукашенко. - Если люди не поддерживают, что я могу сделать?".

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