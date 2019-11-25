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В Иерусалиме умер известный писать и журналист Михаил Хейфец

21:41 25.11.2019 Источник: Интерфакс

Советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец умер в Иерусалиме на 86 году, говорится в сообщении "9 канала" (Израиль) со ссылкой на дочь литератора.

"Сегодня ночью в Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался Михаил Хейфец, известный советский правозащитник, диссидент, историк и писатель ", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил в социальных сетях медиаменеджер, член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев.

"Пишут из Иерусалима. Умер Михаил Хейфец, редактор, писатель, литературовед. В самые тухлые годы он получил реальный срок лагерей за предисловие к самиздатовскому сборнику Бродского. Отсидел, уехал. Мы работали вместе недолго", - написал Кудрявцев.

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