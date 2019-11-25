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Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на 4 года - СМИ

22:15 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает газета New York Times ("Нью-Йорк таймс").

В случае принятия рекомендации российские спортсмены смогут выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио только под нейтральным флагом.

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