Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на 4 года - СМИ

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает газета New York Times ("Нью-Йорк таймс").

В случае принятия рекомендации российские спортсмены смогут выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио только под нейтральным флагом.