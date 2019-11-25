В Мексике не хотят чтобы США признали наркокартели террористическими организациями
22:45 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Мексики не считает необходимым приравнивать орудующие в стране наркокартели к террористическим группировкам, поскольку это повлечет вмешательство со стороны США в ее внутренние дела. Такое мнение выразил в понедельник глава МИД латиноамериканского государства Марсело Эбрард, комментируя адресованную Вашингтону просьбу семьи Ле Барон. В начале месяца девять ее членов, включая шестерых детей, были убиты неизвестными на границе штатов Сонора и Чиуауа.
"Законодательство США разрешает прямое вмешательство, когда какая-либо группировка объявляется террористической <...>, и Мексика, конечно, этого никогда не примет", - сказал министр, выступая на пресс-конференции президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По мнению Эбрарда, такое решение было бы "излишним и ненужным". Министр заверил, что расследование убийства членов семьи Ле Барон продолжается, и подчеркнул, что виновные в случившемся будут наказаны.
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