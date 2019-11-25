Директор РУСАДА призвал дождаться официального решения исполкома WADA

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал не обращать внимания на различную информацию в СМИ относительно возможного отстранения России на фоне решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом Ганус сообщил ТАСС.



"Я призываю дождаться решения исполкома WADA, которое будет объявлено 9 декабря, и пока не реагировать на различного рода публикации, будь то New York Times или другие источники, - сказал Ганус. - При этом не надо строить никаких иллюзий, санкции будут достаточно серьезными, надо готовиться к серьезным испытаниям".



Однако, после сообщений СМИ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

