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Протестующие в Тбилиси не дали президенту Грузии спокойно поужинать

23:20 25.11.2019 Источник: Интерфакс

Участники проходящей в Тбилиси перед зданием парламента акции протеста в понедельник вечером сорвали попытку президента Грузии Саломе Зурабишвили поужинать в одном из ресторанов национальной кухни в центре города.

Как сообщают грузинские СМИ, несколько десятков протестующих пришли к ресторану на улице Мачабели после того, как в социальных сетях была распространена фотография Зурабишвили в этом заведении.

Оппозиционеры попытались войти внутрь, но им не позволили это сделать сотрудники охраны президента, которые заперлись изнутри.

Как заявили участники акции журналистам, они считают Зурабишвили "недостойным президентом" и хотят показать ей и всем представителям властей, что им "нигде не будет комфортно".

"Стыдно, когда президент кушает лобиани (традиционные грузинские пироги с начинкой из вареной фасоли) вместо того, чтобы пойти и встать рядом с народом, который стоит на митинге в мороз", - заявила сотрудникам президентской охраны одна из активисток в присутствии журналистов.

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