Президенты России и Украины обсудили по телефону корабли и газ

23:00 Источник: НГ-Online

С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается сайте президента РФ.

Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.