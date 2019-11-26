23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвал эффективной работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по борьбе с допингом в российском спорте. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В релизе WADA отмечается, что своей работой РУСАДА внесло эффективный вклад в борьбу с допингом в российском спорте и плодотворно работает с другими антидопинговыми организациями, в том числе по вопросам расследования антидопинговых дел на территории России. В связи с этим комитет по соответствию WADA рекомендовал не проводить специальный мониторинг антидопинговой деятельности на территории России в течение четырех лет. Вместе с тем WADA выразило надежду, что на протяжении четырехлетнего период на РУСАДА не будет оказываться давления и организация сохранит свою независимость.

Также WADA обязала РУСАДА выплатить штраф в размере 10% от дохода организации или $100 тыс. (сумму, которая окажется меньше) в связи с нарушением целостности данных московской лаборатории.