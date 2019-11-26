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Из-за обвинений в финансировании терроризма глава крупнейшего банка Австралии подал в отставку

08:00 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брайан Харцер, глава одной из крупнейших финансово-кредитных организаций Австралии - банка Westpac ("Вэстпак") - подал в отставку на фоне обвинений, выдвинутых правительственным агентством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AUSTRAC). Как сообщает во вторник телерадиокомпания Эй-би-си, он покинет учреждение 2 декабря.

 Сообщается, что председатель комитета по назначению в совет директоров Линдси Макстед также намерен подать в отставку. Его уход запланирован на первую половину 2020 года.

Согласно информации AUSTRAC, в период с 2013 по 2018 год банк более 23 млн раз нарушил требования государственного законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку надзор организации за предоставлением ряда банковских услуг был недостаточным. 20 ноября регулятор подал исковое заявление в федеральный суд Австралии и обвинил Westpac в том, что банк предоставил банкам-корреспондентам доступ к национальной платежной системе без проведения надлежащей юридической экспертизы и соответствующих механизмов контроля.

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