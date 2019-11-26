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В Тихом океане зародился рекордный шестой за ноябрь тайфун - метеослужба Японии

08:40 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордный, уже шестой в ноябре этого года тихоокеанский тайфун зародился в районе Марианских островов и со скоростью 35 км в час движется на северо-запад в сторону Филиппин. Об этом сообщило во вторник на своем сайте японское национальное Метеорологическое управление.

Ведомство также призвало владельцев и капитанов судов соблюдать в этом районе максимальные меры предосторожности, отметив, что порывы ветра там достигают 25 метров в секунду, и, по оценкам экспертов, будут нарастать.

Нынешний тайфун - уже 28-й в этом году на Тихом океане. Шесть тайфунов в ноябре - это рекорд за все время наблюдений. Обычно на Тихом океане они наиболее активно зарождаются летом и в начале осени, добавили в метеослужбе.

Ноябрьские тайфуны не причинили региону большого ущерба. Однако тайфуны сентября-октября привели к большому количеству жертв. В Японии, в частности, в результате вызванных тайфунами "Факсай" и "Хагибис" наводнений и оползней погибли более 90 человек. Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству превысил 218 млрд иен ($1,9 млрд).

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