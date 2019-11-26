0
0
39
НОВОСТИ

На орбиту успешно выведен ракетой "Союз-2.1в" военный спутник - Минобороны

07:50 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Союз-2.1в" в установленное время успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что старт "Союза-2.1в" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

"Союз-2.1в" с военным спутником на борту стартовал 25 ноября в 20:52 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:45 25.11.2019
Зеленский пообещал, что Россия вернет Украине "недостающее" на катерах оборудование
0
82
19:09 25.11.2019
Путин проведет ряд совещаний по развитию ОПК
0
79
17:00 25.11.2019
В Кейптауне стартовали совместные военно-морские учения кораблей России, ЮАР и Китая
0
89
12:05 25.11.2019
Турция начинает испытания радиолокационных систем С-400 в районе Анкары - ТВ
0
93
11:20 25.11.2019
Южнокорейский офицер погиб и один солдат пострадал при взрыве у границы с КНДР
0
92
19:30 23.11.2019
Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения о ракетном нападении
0
173
12:05 23.11.2019
Миноброны Турции: ЗРК С-400 не помешают системам ПРО НАТО
0
183
17:40 22.11.2019
Доля современного оружия в российской армии составляет 68%
0
208
16:32 22.11.2019
В армии наблюдается рост преступлений насильственного характера - ГВП
0
165
16:12 22.11.2019
Военные РФ не допустили исхода боевиков из Сирии в Россию - Путин
0
212

Возврат к списку