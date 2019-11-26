На орбиту успешно выведен ракетой "Союз-2.1в" военный спутник - Минобороны

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Союз-2.1в" в установленное время успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что старт "Союза-2.1в" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

"Союз-2.1в" с военным спутником на борту стартовал 25 ноября в 20:52 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.



