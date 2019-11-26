В ближайшие дни появится доклад по ﻿по расследованию в рамках импичмента Трампа - СМИ

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа, в ближайшее время закончат подготовку доклада по итогам проведенной ими работы. Об этом председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф сообщил в письме, направленном другим членам Конгресса. Текст письма опубликовала в понедельник на своем сайте телекомпания Си-эн-эн.

"Мы работали оперативно и в короткие сроки обнаружили большое количество доказательств, несмотря на многочисленные усилия, направленные на препятствование расследованию со стороны президента и его администрации. <...> В настоящее время комитеты готовят доклад, в котором резюмируют доказательства, которые мы нашли к настоящему моменту, он будет направлен юридическому комитету вскоре после того, как Конгресс вернется после каникул по случаю Дня благодарения (в этом году этот праздник выпадает на 28 ноября, к работе Конгресс вернется 2 декабря - прим. ТАСС)", - говорится в письме.

Доклад будет направлен в юридически комитет нижней палаты американского законодательного органа.



