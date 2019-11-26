Госдеп: Россия использует конфликт в Ливии

07:40 Источник: НГ-Online

США считают, что Россия использует конфликт в Ливии «в ущерб ливийскому народу». Это следует из сообщения, которое распространено Госдепом. Согласно документу, 24 ноября представители США, в числе которых были старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс и глава американской дипмиссии в Ливии Ричард Норланд, встретились с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, чтобы «обсудить шаги по прекращению военных действий и политическому урегулированию» ситуации.

«Официальные лица подчеркнули полную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Ливии, а также выразили серьезную обеспокоенность в связи с использованием Россией этого конфликта в ущерб ливийскому народу», - говорится в сообщении. Как отметили в американском дипведомстве, встреча последовала за недавними переговорами с «чиновниками, базирующимися в Триполи», целью которых Госдепартамент видит «формирование общей основы для прогресса между сторонами по разделяющим их вопросам в контексте движения к прекращению огня».

Сейчас в Ливии действуют два органа исполнительной власти: международно-признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет, поддерживаемый ЛНА. Весной Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию «Вулкан гнева» для противодействия штурму со стороны ЛНА.

Игорь Субботин