Конгресс обвинил Турцию в пересечении красной линии
08:20 26.11.2019 Источник: НГ-Online
Турция перешла границы, приступив к испытанию радиолокационных станций (РЛС) приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил американский сенатор Кристофер Ван Холлен. «Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган показывает нос Трампу, а также Соединенным Штатам и НАТО, пересекая очередную красную линию применительно к С-400. Существующее законодательство требует от Трампа ввести санкции», - написал законодатель в Twitter. Под этим сообщением он разместил ссылку на публикацию о начале Турцией испытания РЛС комплексов С-400.
Ван Холлен убежден, что госсекретарь США Майкл Помпео должен поставить перед Турцией вопрос о ее новых нарушениях в «зоне безопасности» и атаках на курдские формирования.
В Пентагоне отказались уточнить, принимает ли персонал США участие в испытаниях ЗРС С-400, начатых Турцией при использовании самолетов F-16. «Мы также не будем строить догадки относительно причины, по которой Турция в данном случае берет в партнеры Россию, а не США и НАТО. Однако упорство, с которым Турция настаивает на движении вперед с С-400, несовместимо с ее обязательствами перед НАТО, и оно будет иметь последствия в плане оперативной совместимости Турции и альянса», - заявил в разговоре с ТАСС неназванный представитель американского военного ведомства.
Игорь Субботин
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