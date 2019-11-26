Украине нужно вернуть ядерное оружие - Сенцов
09:00 26.11.2019 Источник: Известия
Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Сенцов принимает участие в заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, где во вторник он официально получит премию Сахарова, лауреатом которой стал в 2018 году. В ходе дискуссии также обсуждались вопросы, касающиеся минских соглашений и Будапештского меморандума.
Украинский режиссер сравнил переговоры по «формуле Штайнмайера» и в «нормандском формате» с попыткой перемирия и заявил, что не понимает их цели.
«Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире», — приводит слова Сенцова «РИА Новости».
Он заявил, что Россия, Великобритания и США не сумели гарантировать Украине целостность ее территории. И если у Украины «забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», подытожил Сенцов. Известия
НОВОСТИ
- 10:05 26.11.2019
- В Ленобласти должникам по алиментам предложили запретить вступать в брак
- 10:00 26.11.2019
- В ЕАО по подозрению в растлении малолетних арестован священник
- 09:32 26.11.2019
- В России и Европе закончились IP-адреса
- 09:20 26.11.2019
- Российское посольство осудило решение Чехии установить памятник "власовцам"
- 09:05 26.11.2019
- В Петербург из Амстердама сегодня должно прибыть судно с радиоактивными отходами - СМИ
- 08:40 26.11.2019
- В Тихом океане зародился рекордный шестой за ноябрь тайфун - метеослужба Японии
- 08:20 26.11.2019
- Конгресс обвинил Турцию в пересечении красной линии
- 08:00 26.11.2019
- Из-за обвинений в финансировании терроризма глава крупнейшего банка Австралии подал в отставку
- 07:50 26.11.2019
- На орбиту успешно выведен ракетой "Союз-2.1в" военный спутник - Минобороны
- 07:40 26.11.2019
- Госдеп: Россия использует конфликт в Ливии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать