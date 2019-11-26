Украине нужно вернуть ядерное оружие - Сенцов

09:00 Источник: Известия

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.

Сенцов принимает участие в заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, где во вторник он официально получит премию Сахарова, лауреатом которой стал в 2018 году. В ходе дискуссии также обсуждались вопросы, касающиеся минских соглашений и Будапештского меморандума.

Украинский режиссер сравнил переговоры по «формуле Штайнмайера» и в «нормандском формате» с попыткой перемирия и заявил, что не понимает их цели.

«Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире», — приводит слова Сенцова «РИА Новости».

Он заявил, что Россия, Великобритания и США не сумели гарантировать Украине целостность ее территории. И если у Украины «забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», подытожил Сенцов. Известия