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В Петербург из Амстердама сегодня должно прибыть судно с радиоактивными отходами - СМИ

09:05 26.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Судно с радиоактивными отходами должно прибыть сегодня в Петербург из Амстердама. Подобные сделки опасны и недопустимы, — сказал «Эху Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в местном заксобрании Борис Вишневский.

Борис Вишневский направил официальные обращения губернатору Санкт-Петербурга и главе «Росатома» с требованием не допустить отгрузки отходов в черте города и в дальнейшем подобные грузы в России не принимать.

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