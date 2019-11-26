Российское посольство осудило решение Чехии установить памятник "власовцам"
09:20 26.11.2019 Источник: Известия
Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам». Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Об этом заявило в понедельник, 25 ноября, посольство России в Чехии в своем Facebook.
Дипломатическое ведомство напомнило чешским властям, что Русская освободительная армия генерала Власова была создана нацистским руководством Третьего рейха, а ее действия в соответствии с решением Международного военного трибунала в Нюрнберге квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им.
В Конвенции 1968 года закреплено, в частности, что к таким преступлениям «никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения». Известия
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