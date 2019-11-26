В ЕАО по подозрению в растлении малолетних арестован священник

10:00 Источник: Российская газета

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района. Мужчину заподозрили в растлении малолетних. Под арестом он будет находиться на время расследования уголовного дела.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Биробиджанской епархии, на время следствия подозреваемый также "освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении".