В ЕАО по подозрению в растлении малолетних арестован священник
10:00 26.11.2019 Источник: Российская газета
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района. Мужчину заподозрили в растлении малолетних. Под арестом он будет находиться на время расследования уголовного дела.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе Биробиджанской епархии, на время следствия подозреваемый также "освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении".
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