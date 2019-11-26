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В Ленобласти должникам по алиментам предложили запретить вступать в брак

10:05 26.11.2019 Источник: Известия

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру юстиции РФ Александру Коновалову с просьбой запретить должникам по алиментам вступать в повторный брак.

Петров обращает внимание главы ведомства, что количество разводов в России остается на «опасно высоком» уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.

«Особую тревогу вызывает то, что малолетние дети часто становятся заложниками сложных взаимоотношений родителей», — цитирует Петрова «РИА Новости».

По его мнению, дети переживают развод наравне с родителями, что в конечном итоге может привести к психологической травме. В частности, так бывает, когда безответственный родитель уходит в новые отношения и перестает заботиться о собственных детях.

Депутат считает, поскольку государство не в состоянии «пристыдить или воспитательно воздействовать», то оно должно «осложнить жизнь недобросовестных родителей».

Петров уверен, что должники по алиментам не должны иметь возможности вступить в повторный брак до тех пор, пока не погасят все задолженности перед «своими прежними семьями». Таким образом, депутат просит инициировать изменение действующего Семейного кодекса РФ в части раздела, регулирующего заключение и прекращение брака.  Известия

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