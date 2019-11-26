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Папа Римский направил приветствие Путину - Ватикан

10:20 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщила служба печати Святого престола, послание было направлено в момент пролета понтифика в небе над Россией по пути из Японии, где он завершил во вторник свой апостольский визит.

"Его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая божьего благословения, мира и радости", - говорится в телеграмме.

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