Папа Римский направил приветствие Путину - Ватикан

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщила служба печати Святого престола, послание было направлено в момент пролета понтифика в небе над Россией по пути из Японии, где он завершил во вторник свой апостольский визит.

"Его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая божьего благословения, мира и радости", - говорится в телеграмме.