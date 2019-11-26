В Китае с 2015 года задержали 14 японцев за шпионаж - ТВ
10:32 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 14 граждан Японии были задержаны в Китае с 2015 года по подозрению в шпионаже и хищении государственных секретов. Об этом сообщил во вторник телеканал Эн-эйч-кей.
Соответствующую информацию собрал комитет по международным делам и обороне верхней палаты парламента страны. В отношении 9 из 14 человек за это время были вынесены обвинительные приговоры. При этом японская сторона зачастую не получала информации о содержании этих обвинений.
Наиболее длительный тюремный срок, к которому был приговорен японский гражданин в КНР, составил 15 лет. Больше всего - 6 человек - китайская полиция арестовала в марте 2017 года. Речь идет о группе японцев, которые посещали провинции Шаньдун и Хайнань для обследования горячих источников.
Последний раз в Китае задержали профессора университета Хоккайдо. Он попал под стражу в сентябре, однако в ноябре был отпущен и вернулся в Японию.
НОВОСТИ
- 11:32 26.11.2019
- Пенсионерка из Кемерово получила пять лет за продажу героина
- 11:15 26.11.2019
- Единый поставщик телеконтента обойдется абонентам в 50 млрд.рублей
- 11:05 26.11.2019
- В РФ готовится система идентификации домашних животных
- 11:00 26.11.2019
- Суд в Липецкой области закрыл дело лидера "Христианского государства" Калинина
- 10:20 26.11.2019
- Папа Римский направил приветствие Путину - Ватикан
- 10:05 26.11.2019
- В Ленобласти должникам по алиментам предложили запретить вступать в брак
- 10:00 26.11.2019
- В ЕАО по подозрению в растлении малолетних арестован священник
- 09:32 26.11.2019
- В России и Европе закончились IP-адреса
- 09:20 26.11.2019
- Российское посольство осудило решение Чехии установить памятник "власовцам"
- 09:05 26.11.2019
- В Петербург из Амстердама сегодня должно прибыть судно с радиоактивными отходами - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать