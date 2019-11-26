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В Китае с 2015 года задержали 14 японцев за шпионаж - ТВ

10:32 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 14 граждан Японии были задержаны в Китае с 2015 года по подозрению в шпионаже и хищении государственных секретов. Об этом сообщил во вторник телеканал Эн-эйч-кей.

Соответствующую информацию собрал комитет по международным делам и обороне верхней палаты парламента страны. В отношении 9 из 14 человек за это время были вынесены обвинительные приговоры. При этом японская сторона зачастую не получала информации о содержании этих обвинений.

Наиболее длительный тюремный срок, к которому был приговорен японский гражданин в КНР, составил 15 лет. Больше всего - 6 человек - китайская полиция арестовала в марте 2017 года. Речь идет о группе японцев, которые посещали провинции Шаньдун и Хайнань для обследования горячих источников.

Последний раз в Китае задержали профессора университета Хоккайдо. Он попал под стражу в сентябре, однако в ноябре был отпущен и вернулся в Японию.


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