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Суд в Липецкой области закрыл дело лидера "Христианского государства" Калинина

11:00 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грязинский городской суд Липецкой области прекратил уголовное преследование лидера незарегистрированной организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда" и в экстремизме. Как сообщили ТАСС в суде во вторник, дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока давности.

"Постановлением Грязинского городского суда Липецкой области от 26 ноября подсудимый Калинин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года колонии строгого режима. Уголовное преследование и уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности", - сказала представитель суда.

Таким образом, была удовлетворена просьба гособвинителя, попросившего в ходе прений сторон освободить Калинина от уголовного наказания. Вместе с тем режиссера Алексея Учителя суд отказался признать потерпевшим и отклонил его иски, оцененные в 1 млрд 50 млн рублей. Кроме того, сеть кинотеатров "Киномакс" на суде отказалась от иска об упущенной выгоде в размере 50 млн рублей.

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