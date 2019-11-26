0
0
68
НОВОСТИ

В РФ готовится система идентификации домашних животных

11:05 26.11.2019 Источник: Известия

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года. Об этом «Известиям» заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Парламентарий надеется, что министерство не сорвет сроки, которые регулярно переносятся с 2015 года. В самом Минсельхозе эту информацию «Известиям» подтвердили, отметив, что законопроект уже внесен в правительственную комиссию, после чего он поступит в нижнюю палату. Документ очень ждут в регионах: в Мурманской области и Башкирии уже подготовили обращение в адрес кабмина с просьбой ускорить принятие закона.

Как рассказал «Известиям» Владимир Бурматов, на днях он направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву официальный парламентский запрос с просьбой ответить, на какой стадии находится разработка законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Данный документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 26.11.2019
Пенсионерка из Кемерово получила пять лет за продажу героина
0
9
11:15 26.11.2019
Единый поставщик телеконтента обойдется абонентам в 50 млрд.рублей
0
56
11:00 26.11.2019
Суд в Липецкой области закрыл дело лидера "Христианского государства" Калинина
0
85
10:32 26.11.2019
В Китае с 2015 года задержали 14 японцев за шпионаж - ТВ
0
112
10:20 26.11.2019
Папа Римский направил приветствие Путину - Ватикан
0
138
10:05 26.11.2019
В Ленобласти должникам по алиментам предложили запретить вступать в брак
0
151
10:00 26.11.2019
В ЕАО по подозрению в растлении малолетних арестован священник
0
165
09:32 26.11.2019
В России и Европе закончились IP-адреса
0
201
09:20 26.11.2019
Российское посольство осудило решение Чехии установить памятник "власовцам"
0
199
09:05 26.11.2019
В Петербург из Амстердама сегодня должно прибыть судно с радиоактивными отходами - СМИ
0
214

Возврат к списку