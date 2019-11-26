В РФ готовится система идентификации домашних животных

11:05 Источник: Известия

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года. Об этом «Известиям» заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Парламентарий надеется, что министерство не сорвет сроки, которые регулярно переносятся с 2015 года. В самом Минсельхозе эту информацию «Известиям» подтвердили, отметив, что законопроект уже внесен в правительственную комиссию, после чего он поступит в нижнюю палату. Документ очень ждут в регионах: в Мурманской области и Башкирии уже подготовили обращение в адрес кабмина с просьбой ускорить принятие закона.

Как рассказал «Известиям» Владимир Бурматов, на днях он направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву официальный парламентский запрос с просьбой ответить, на какой стадии находится разработка законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Данный документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.