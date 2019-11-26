0
0
130
НОВОСТИ

Американский военный эксперт призвал признать Крым российским

12:00 26.11.2019 Источник: Газета.Ru

Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать «слепо» поддерживать претензии Киева, передает National Interest.

Он заявил, что США уже пора признать Крым российским, так как за присоединение полуострова к России высказались большинство крымчан, и результаты референдума не вызвали вспышек насилия в регионе.

Он также добавил, что Европа устала от «крымских санкций», которые ударили по экономике ряда стран.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 26.11.2019
РУСАДА не видит правовых оснований оспаривать решение WADA о санкциях к российскому спорту
0
5
13:00 26.11.2019
Два вертолета столкнулись в Мали, погибли 13 французских военных - президент Франции
0
25
12:32 26.11.2019
Более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из страны - опрос
0
83
12:20 26.11.2019
Россия признала в ЕСПЧ ответственность по 142 жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах - "Мемориал"
0
92
12:05 26.11.2019
Жительницу Архангельска оштрафовали за исполнение гимна России на митинге
0
116
11:32 26.11.2019
Пенсионерка из Кемерово получила пять лет за продажу героина
0
148
11:15 26.11.2019
Единый поставщик телеконтента обойдется абонентам в 50 млрд рублей
0
208
11:05 26.11.2019
В РФ готовится система идентификации домашних животных
0
199
11:00 26.11.2019
Суд в Липецкой области закрыл дело лидера "Христианского государства" Калинина
0
192
10:32 26.11.2019
В Китае с 2015 года задержали 14 японцев за шпионаж - ТВ
0
197

Возврат к списку