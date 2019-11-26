Пенсионерка из Кемерово получила пять лет за продажу героина

11:32 Источник: RNS

Заводский районный суд Кемерова приговорил к пяти годам колонии 79-летнюю жительницу города, которая продавала героин, оставшийся после смерти страдавшего наркозависимостью сына. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

«В ходе расследования установлено, что после смерти сына, страдавшего наркотической зависимостью, пенсионерка нашла банку с героином и решила продать запрещенное вещество лицам, употребляющим этот наркотик. Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой 8 граммов героина», — говорится в сообщении.

При обыске дома подозреваемой сыщики изъяли 17 подготовленных к продаже свертков с героином. Было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. RNS