Пенсионерка из Кемерово получила пять лет за продажу героина
11:32 26.11.2019 Источник: RNS
Заводский районный суд Кемерова приговорил к пяти годам колонии 79-летнюю жительницу города, которая продавала героин, оставшийся после смерти страдавшего наркозависимостью сына. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.
«В ходе расследования установлено, что после смерти сына, страдавшего наркотической зависимостью, пенсионерка нашла банку с героином и решила продать запрещенное вещество лицам, употребляющим этот наркотик. Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой 8 граммов героина», — говорится в сообщении.
При обыске дома подозреваемой сыщики изъяли 17 подготовленных к продаже свертков с героином. Было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. RNS
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