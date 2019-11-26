0
0
52
НОВОСТИ

Единый поставщик телеконтента обойдется абонентам в 50 млрд.рублей

11:15 26.11.2019 Источник: НГ-Online

В середине ноября в первом чтении был принят Законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций, согласно которому Роскомнадзор должен будет выбрать единого оператора, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать контент 20 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы. В контент будет запрещено вносить изменения, для его трансляции сервисы должны будут использовать плеер, который предоставит единый оператор. Интернет-площадки не смогут распространять контент телеканалов в обход единой платформы, в противном случае они могут быть заблокированы.

Создание единого поставщика телеконтента потребует дополнительных затрат в 50 млрд руб. ( сумма, в которую обойдется замена оборудования, используемого абонентами интерактивного ТВ). Телеком-компании уже выступили против единой системы трансляции телеканалов в интернете. Они предложили законодателям вывести технологию IPTV из единой системы; на создании единой системы настаивают крупнейшие телехолдинги.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 26.11.2019
Пенсионерка из Кемерово получила пять лет за продажу героина
0
11
11:05 26.11.2019
В РФ готовится система идентификации домашних животных
0
74
11:00 26.11.2019
Суд в Липецкой области закрыл дело лидера "Христианского государства" Калинина
0
86
10:32 26.11.2019
В Китае с 2015 года задержали 14 японцев за шпионаж - ТВ
0
113
10:20 26.11.2019
Папа Римский направил приветствие Путину - Ватикан
0
139
10:05 26.11.2019
В Ленобласти должникам по алиментам предложили запретить вступать в брак
0
152
10:00 26.11.2019
В ЕАО по подозрению в растлении малолетних арестован священник
0
167
09:32 26.11.2019
В России и Европе закончились IP-адреса
0
204
09:20 26.11.2019
Российское посольство осудило решение Чехии установить памятник "власовцам"
0
200
09:05 26.11.2019
В Петербург из Амстердама сегодня должно прибыть судно с радиоактивными отходами - СМИ
0
215

Возврат к списку