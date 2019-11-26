Единый поставщик телеконтента обойдется абонентам в 50 млрд.рублей
11:15 26.11.2019 Источник: НГ-Online
В середине ноября в первом чтении был принят Законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций, согласно которому Роскомнадзор должен будет выбрать единого оператора, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать контент 20 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы. В контент будет запрещено вносить изменения, для его трансляции сервисы должны будут использовать плеер, который предоставит единый оператор. Интернет-площадки не смогут распространять контент телеканалов в обход единой платформы, в противном случае они могут быть заблокированы.
Создание единого поставщика телеконтента потребует дополнительных затрат в 50 млрд руб. ( сумма, в которую обойдется замена оборудования, используемого абонентами интерактивного ТВ). Телеком-компании уже выступили против единой системы трансляции телеканалов в интернете. Они предложили законодателям вывести технологию IPTV из единой системы; на создании единой системы настаивают крупнейшие телехолдинги.
Вера Цветкова
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