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Жительницу Архангельска оштрафовали за исполнение гимна России на митинге

12:05 26.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жительницу Архангельска оштрафовали за исполнение гимна России на улице. Анна Вешкурцева должна заплатить две тысячи рублей.

Женщина — экоактивистка, выступающая против размещения мусорного полигона на станции Шиес. На сайте суда говорится, что она пела гимн на митинге на площади Терёхина.

Судья Инна Уткина заявила, что национальный гимн может исполняться только во время торжественных мероприятий, а митинг таковым не является, «поэтому в действиях Вешкурцевой содержится состав административного правонарушения».

Решение было вынесено 18 ноября. У экоактивистки есть десять дней на подачу апелляции.  Говорит Москва

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