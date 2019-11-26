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Россия признала в ЕСПЧ ответственность по 142 жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах - "Мемориал"

12:20 26.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Российское правительство признало в ЕСПЧ ответственность по ста сорока двум жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах и колониях. Это данные правозащитного Центра «Мемориал».

По словам юриста Анны Агальцовой, истцам выплачены компенсации от одной тысячи до двенадцати тысяч евро. Правозащитники рассчитывают, что правительство приложит силы и исправит ситуацию, чтобы у людей не было повода подавать подобные жалобы, добавила Агальцова.    Эхо Москвы

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