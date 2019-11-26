Россия признала в ЕСПЧ ответственность по 142 жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах - "Мемориал"
12:20 26.11.2019 Источник: Эхо Москвы
По словам юриста Анны Агальцовой, истцам выплачены компенсации от одной тысячи до двенадцати тысяч евро. Правозащитники рассчитывают, что правительство приложит силы и исправит ситуацию, чтобы у людей не было повода подавать подобные жалобы, добавила Агальцова. Эхо Москвы
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