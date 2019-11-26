Более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из страны - опрос

12:32 Источник: Эхо Москвы

53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из страны. Это рекорд за 10 лет, отмечает издание The Bell со ссылкой на данные Левада Центра. По мнению социологов, молодые люди не воспринимают модель развития страны, которую предлагает государство.

В феврале 17% россиян выражали желание уехать из страны навсегда, из них 41% – молодые люди. Эхо Москвы