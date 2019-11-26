0
0
22
НОВОСТИ

Два вертолета столкнулись в Мали, погибли 13 французских военных - президент Франции

13:00 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тринадцать французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов в Мали. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении администрации французского президента.

"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", - отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 26.11.2019
РУСАДА не видит правовых оснований оспаривать решение WADA о санкциях к российскому спорту
0
0
12:32 26.11.2019
Более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из страны - опрос
0
79
12:20 26.11.2019
Россия признала в ЕСПЧ ответственность по 142 жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах - "Мемориал"
0
91
12:05 26.11.2019
Жительницу Архангельска оштрафовали за исполнение гимна России на митинге
0
115
12:00 26.11.2019
Американский военный эксперт призвал признать Крым российским
0
130
11:32 26.11.2019
Пенсионерка из Кемерово получила пять лет за продажу героина
0
148
11:15 26.11.2019
Единый поставщик телеконтента обойдется абонентам в 50 млрд рублей
0
208
11:05 26.11.2019
В РФ готовится система идентификации домашних животных
0
199
11:00 26.11.2019
Суд в Липецкой области закрыл дело лидера "Христианского государства" Калинина
0
191
10:32 26.11.2019
В Китае с 2015 года задержали 14 японцев за шпионаж - ТВ
0
197

Возврат к списку