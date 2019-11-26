Два вертолета столкнулись в Мали, погибли 13 французских военных - президент Франции
13:00 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тринадцать французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов в Мали. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении администрации французского президента.
"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", - отмечается в сообщении.
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