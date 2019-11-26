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РУСАДА не видит правовых оснований оспаривать решение WADA о санкциях к российскому спорту

13:05 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) не видит правовых оснований для оспаривания возможного решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкции к российскому спорту. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также предлагается лишить страну на этот срок права проводить международные старты. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Правом оспорить санкции наделено только РУСАДА.

"РУСАДА не видит правовых оснований для оспаривания подобных решений исполкома WADA, так как они соответствуют последствиям международного стандарта по соответствию подписавшихся сторон. Ведь лишение РУСАДА соответствия носит технический характер - ввиду невыполнения одного из критических условий поддержания обусловленного соответствия РУСАДА", - сказал Ганус.

"А я напомню, что РУСАДА получило не безусловное, а обусловленное соответствие. И первое критическое требование, связанное с передачей неизмененной базы данных, не выполнено. Эксперты, представленные спортивными властями, никаких внятных и приемлемых объяснений по поводу изменений не дали, а это было важно. Таким образом, факт изменений не обоснован. Это и стало причиной технического несоответствия, и причин для его оспаривания нет", - добавил он.

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