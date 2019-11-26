Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29
13:20 26.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Монголия получила от России два учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации 26 ноября в городе Улан-Батор состоялась торжественная церемония по передаче Монголии двух учебно- боевых истребителей МиГ-29УБ в рамках оказания военно- технической помощи. Символично, что сегодня, в День независимости Монголии, Российская Федерация передала братскому монгольскому народу авиационную технику, которая повысит боевой потенциал авиации Вооруженных сил Монголии, послужит надежным щитом для мирного монгольского неба и внесет значительный вклад в укрепление российско- монгольского военного и военно-технического сотрудничества", - сообщили в военном ведомстве.
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