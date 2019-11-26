При трудоустройстве мужчин о планах завести детей спрашивает треть работодателей - исследование
14:00 26.11.2019 Источник: RNS
Две трети работодателей (66%) считают, что при трудоустройстве кандидата-женщину необходимо спрашивать о семейном положении и перспективах появления детей, задавать такой вопрос мужчинам считают необходимым 33% работодателей, говорится в подготовленных для RNS данных компании Headhunter.
«Среди работодателей все еще широко распространено мнение, что женщина может выйти на работу и быстро уйти в декрет: это показывает распределение ответов на вопрос о том, нужно ли при приеме на работу задавать кандидатам-мужчинам и кандидатам-женщинам вопрос о перспективах появления у них детей и вообще семейном положении. 62% считают, что мужчинам такой вопрос задавать не надо (33% при этом считают, что нужно). Что касается кандидатов-женщин, то 66% опрошенных представителей компаний считают, что такой вопрос задавать нужно (26% — “точно нужно”, 40% — “скорее нужно”)», — сообщили аналитики.
Согласно результатам опроса, более 70% российских компаний без офисов за рубежом считают необходимым задавать женщинам-кандидатам вопрос о перспективах появления детей, среди иностранных компаний с офисом в России и российских фирм с офисами за рубежом таких 48%.
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